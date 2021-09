WK lokt 300.000 bezoekers naar Antwerpen

Het WK wielrennen in ons land was een echte voltreffer. In Leuven was er een massa volk, maar ook Antwerpen mocht het grote publiek verwelkomen. Op drie dagen tijd kwamen er volgens het Antwerpse stadsbestuur zo'n 300.000 mensen naar de stad. Zij konden onder meer terecht in fanzones op de Grote Markt, Groenplaats en het Steenplein. Het meeste volk was er uiteraard vandaag bij de start van de wegrit van de mannen.

De stad blikt erg tevreden terug op de organisatie van het WK.

Foto Belga