Bijzonder veel volk vandaag in 't stad voor de start van het WK wielrennen. De voorbije dagen bleef het nog eerder rustig, maar voor de race bij de mannen kwam er veel volk opdagen. Het is uiteraard geen verrassing dat Wout Van Aert de grote publiekslieveling was. Maar ook onder meer Peter Sagan kreeg een open doekje. De collega's van Belga maakten talloze fraaie foto's die de sfeer bij de start van het WK mooi in beeld brengen. We laten u er graag mee van genieten. Foto's Belga