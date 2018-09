WK wielrennen in 2021 start in Antwerpen

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft vandaag het wereldkampioenschap wielrennen van 2021 toegekend aan Vlaanderen. Voor de organisatie bundelden verschillende bedrijven de krachten. Wielerorganisatoren Flanders Classics en Golazo, Cycling Vlaanderen, de Koninklijke Belgische Wielerbond en de Vlaamse overheid. Er zal gewerkt worden met een budget van om en bij de 18,5 miljoen euro. De tijdritten zouden afgewerkt worden van Knokke naar Brugge, de wegrit zou starten in Antwerpen en eindigen in Leuven.

Negen keer al werd het WK in België georganiseerd, de laatste keer was in Zolder in 2002 toen Mario Cipollini won. Volgend jaar vindt het WK plaats in het Britse Yorkshire, voor 2020 is de gaststad nog niet bekend. Een tijdje terug maakten enkele media gewag dat Frankrijk zich alsnog kandidaat zou stellen, maar uit navraag bij de Franse federatie op het WK in Innsbruck leek dat toch eerder om een fabeltje te gaan en een manier van de UCI om beter aan de onderhandelingstafel te staan.

(Bron en foto van wereldkampioen Mario Cipollini in 2002 in Zolder : © Belga)