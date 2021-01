WK wielrennen in Vlaanderen zoekt vrijwilligers

Over precies 8 maanden, van zaterdag 18 t.e.m. zondag 26 september, is het WK wielrennen te gast in Vlaanderen. De 2021 UCI Road World Championships beloven een fantastisch negendaags wielerfeest te worden, van Knokke-Heist tot Brugge en van Antwerpen tot Leuven.

Maar geen koers zonder vrijwilligers!

Om van de 100e verjaardag van het WK wielrennen een grandioos feest te maken, is de organisatie op zoek naar méér dan 2000 vrijwilligers per dag. De slogan van dit WK in Vlaanderen - Flanders, where champions are born - slaat immers niet alleen op de renners. Elke vrijwilliger die dit evenement mee tot stand doet komen, is een kampioen!

Voel je je geroepen? Al wie een hart heeft voor de koers en zin heeft in vrijwilligerswerk, is meer dan welkom: jong en oud, of je nu langs het parcours woont of wat verder weg. Het is een unieke kans om dichtbij huis deel uit te maken van één van de grootste sportevenementen ter wereld. Voor studenten kan het ook een bijzondere eerste werkervaring zijn die misschien het begin is van meer.

Wat zoeken we? Van chauffeurs en stewards, over logistieke medewerkers tot ondersteuning bij het onthaal. Dit zijn de taken die zeker moeten ingevuld worden:

Chauffeurs;

Seingevers en parking stewards die het WK letterlijk in goede banen leiden;

Service team vrijwilligers voor de opbouw, afbraak en logistieke ondersteuning bij de aankomst en finish en in de fanzones;

Green team vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken om het evenement zo ecologisch mogelijk te laten verlopen;

Administratieve ondersteuning – accreditatie, info & onthaal om gasten te ontvangen en wegwijs maken tijdens het WK.

Enthousiasme en engagement voor één van de beschreven taken, zijn de belangrijkste kenmerken waaraan een kandidaat-vrijwilliger moet voldoen. Ook clubs en verenigingen zijn welkom. Al wie interesse heeft, kan zich meteen registreren via www.flanders2021.com/nl/vrijwilligers. Daar is ook nog bijkomende informatie te vinden