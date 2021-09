Nieuws WK wielrennen van start in Antwerpen, nog geen WK-gekte

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Antwerpen is vanaf vandaag de startplaats voor het WK Wielrennen. Dat moet een echt wielerfeest worden. Vanmorgen was er al de wedstrijd bij de junioren. Die vertrok niet in Antwerpen, maar wel in Leuven.