Wodca-controle: 2% blaast positief

Zou u uw rijgedrag laten volgen, in ruil voor korting op de autoverzekering? Wel, de meerderheid van de Belgen wel, zo blijkt uit een enqûete van verzekeringskoepel Assuralia. Met een klein apparaatje, een soort zwarte doos voor in de wagen, kan uw verzekeraar zien hoe goed, of slecht, u rijdt. En de goede chauffeurs, die krijgen dan korting. Wij stapten mee in bij Lore, om te kijken hoe zo'n zogenaamde Safety Stick nu net werkt.