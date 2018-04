Woensdag Flitsmarathon

De federale politie organiseert woensdag opnieuw een flitsmarathon. Dat is 24 uur lang zoveel mogelijk snelheidscontroles houden.

Niet alleen de wegpolitie, ook de lokale politiezones doen mee. Ze zullen vaste en mobiele camera's inschakelen. De Europese initiatiefnemer van de actie, dat is de politie-organisatie TISPOL, wil dat alle flitslocaties bekend worden gemaakt. Ze wil zo in het hoofd van chauffeurs het verschil maken, niet in hun portefeuille, klinkt het. Bij de vorige flitsmarathon reden 36.500 mensen te snel. Het is nu de achtste flitsmarathon en die start dus woensdag om zes uur 's morgens.