Woensdag uitspraak Hof van Beroep in proces tegen zuurgooier

Het Brusselse hof van beroep zal pas woensdag zijn arrest uitspreken in het proces tegen Jelle Frenken, de man die in februari 2015 poetsvrouw Marina Tijssen overgoot met zwavelzuur.

In de maandag voor die aanval had hij haar werkgever, warenhuisketen Delhaize, afgeperst met dreigmails. Frenken werd in oktober door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 10 jaar. De 41-jarige Frenken overgoot Marina Tijssen op 20 februari 2015 met zwavelzuur in de Delhaize in de Antwerpse Museumstraat. De 53-jarige vrouw werkte er als poetsvrouw en Frenken was toen al maanden de winkelketen aan het afpersen door te dreigen met een dergelijke aanval. De plannen voor die afpersing begon hij maanden voordien te smeden, nadat hij zijn job was kwijtgeraakt en in geldnood kwam. Frenken ging na de zuuraanval op de vlucht, maar werd in de nacht van 5 op 6 maart 2015 door de Franse politie opgepakt bij een routine-wegcontrole in de buurt van Parijs en vervolgens uitgeleverd aan België.

Volgens de rechtbank maakte Frenken zich schuldig aan afpersing, poging afpersing en moordpoging. Hij kon volgens de rechtbank immers geen andere bedoeling gehad hebben dan het slachtoffer te doden. Frenken moest zijn slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van 497.751 euro. Voor het hof van beroep had de verdediging opgeworpen dat er minstens twijfel bestond over de bedoeling van Frenken om zijn slachtoffer te doden. Het parket-generaal en de burgerlijke partij hadden erop aangedrongen de veroordeling voor moordpoging te bevestigen.