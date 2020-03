Drieste overval op Wokrestaurant in Zoersel. Gangsters dreigden kinderen te vermoorden

In tijden van corona moet je elkaar helpen én creatief zijn. Afstand houden is de boodschap. En dus schakelde Greet en Bianca hun telegeleid autootje in om eten te brengen naar de buurman. "We hadden net croque monsieur gegeten en hadden hierbij ook aan de buurman gedacht", zegt het koppel. "Die stond enkele meters verder te wachten om zijn maatltijd. Als dessert hadden we er nog een lekkere wafel bijgedaan. Afstand houden is de boodschap.