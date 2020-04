Wolf gespot in onze provincie; Organisatie 'Welkom Wolf' vraagt afstand te houden

De wolf die al enkele keren in ons land gespot is, komt nu meer onze richting uit. Deze foto werd gisteren gemaakt, toen het dier het Albertkanaal overstak.

De wolf is op de dool. De zoektocht naar een nieuw leefgebied is veruit de meest stresserende periode uit het leven van een wolf. De wolf heeft relatief recent het ouderlijk roedel (vermoedelijk in Duitsland) verlaten en moet nu op eigen benen staan: alleen voedsel vinden, gevaarlijke wegen kruisen, een hele trektocht ondernemen door een gebied dat hij niet kent.

De zwerver loopt nu in dicht bebouwd gebied en kan elk ogenblik opnieuw gespot worden. Landschap vzw vraagt aan iedereen om nieuwe waarnemingen te melden via het meldpunt op de website www.welkomwolf.be

Jan Loos van Landschap vzw benadrukt dat wolven een aangeboren angst hebben voor mensen. Zolang wolven mensen niet actief gaan benaderen, in de zin van toenadering zoeken, is er geen enkel gevaar. Het is dus niet omdat een wolf straten kruist en dicht bij huizen loopt, dat het dier gevaarlijk zou zijn. De wolf weet niet op voorhand waar hij gaat terecht komen. Hij heeft nog altijd meer angst voor ons dan omgekeerd. Het is dan ook van groot belang dat mensen van hun kant ook afstand houden en het dier met rust laten. Om die reden meldt 'Welkom Wolf' ook met enige vertraging de locaties waar de wolf is waargenomen.