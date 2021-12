Nieuws Wolf Klaas(je) gespot in Essen en Kalmthout

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het ziet ernaar uit dat de vier schapen die zondagnacht zijn gedood vlakbij Essen, wel degelijk het slachtoffer werden van een wolf. Aanvankelijk was er nog twijfel maar deze ochtend hebben verschillende buurtbewoners uit Essen en Kalmthout de wolf gezien en op beeld kunnen vastleggen. Het dier is vanuit Nederland afgezakt naar de omgeving van Kalmthout. Eind vorige maand kregen kleinveehouders in de grensstreek al de raad om hun dieren 's nachts op stal te zetten of om schrikdraad te plaatsen omdat het dier uit Duitsland richting de grensregio kwam.