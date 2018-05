Wolkbreuk zet noorden van Antwerpen blank

Boechout gaat een rookverbod invoeren aan alle speeltuinen in de gemeente. Zo wil het de sigaret uit het zicht van de kinderen houden. Want als een kind vaak ziet dat iemand aan het roken is, dan is dat kind misschien ook rapper geneigd om op latere leeftijd naar een sigaret te grijpen. Boechout is één van de zes Vlaamse gemeenten die daarom van elke speeltuin een rookvrije zone maakt. Indien nodig kunnen er boetes volgen voor wie er toch rookt.