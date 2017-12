Wommelgemse Wilderij ligt volledig stil

De Wilderij, dat is het project in Wommelgem dat samen boeren wou promoten, ligt volledig stil. Wommelgem had een overeenkomst met Pieter Marx, die tot voor kort ook in de stadsboerderij zat. Maar daar zit hij nu in een juridische strijd met de stad verwikkeld.

Ook in Wommelgem is het gemeentebestuur niet tevreden. Want van het project om van de oogst pakketten te maken om dan te verdelen via afhaalpunten, kwam volgens de gemeente niets in huis. Pieter Marx zegt in de Mediahuis-kranten zelf te zijn opgestapt, omdat de oogst zwaar tegenviel. Wommelgem gaat nu op zoek naar een nieuwe boer om mee samen te werken.