Woning beschoten en auto in brand gestoken

In het Nederlandse Putte is afgelopen weekend een woning beschoten. Niet veel later werd in Stabroek een brandende auto aangetroffen. Mogelijk hebben beide feiten te maken met de drugsoorlog, die in en om Antwerpen woedt.



De wagen met Duitse nummerplaat is naar alle waarschijnlijkheid in brand gestoken. Het doelwit van de schietpartij werd eerder al gezocht in Berendrecht. Daar werd toen een huis onder vuur genomen, en de auto van de buren werd in brand gestoken.