In de Boomse wijk Noeveren is er vannacht een woning volledig uitgebrand.



Het ging om een leegstaande woning, dus er vielen geen gewonden. Het vuur sloeg ook over op het aanpalende huis. Dat liep schade aan het dak op, maar ook dat pand was niet bewoond. Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.