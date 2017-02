Woningen in Sint-Job-in't-Goor en Borgerhout beschoten

In Sint-Job-in't-Goor is afgelopen weekend een appartementsgebouw beschoten met zware wapens. Een dader gooide ook twee molotovcocktails in de inkomhal.



En dat midden in de nacht. De bewoners van het appartementsgebouw stonden doodsangsten uit. Getuigen zagen één dader wegvluchten, hij was helemaal in het zwart gekleed. Mogelijk werd een vorige huurder van een appartement geviseerd. En gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Opvallend, een woning in Borgerhout werd in dezelfde nacht, op dezelfde manier onder vuur genomen. De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart.

(beeld VTM)