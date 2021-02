Woningen op Grote Markt onbewoonbaar door afbrokkelende steunmuur

Door een afbrokkelende steunmuur zijn enkele woningen op de Antwerpse Grote Markt tijdelijk onbewoonbaar. Door werken in de kelder van restaurant Level was een scheur in de muur ontstaan. De steunmuur brokkelde af en leidde tot instortingsgevaar.

De Antwerpse brandweer kon de muur veilig stutten. Ook netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse want aan de muur hingen enkele gasmeters. De gastoevoer op straat werd dan ook tijdelijk afgesloten van de hoofdleiding. Een bejaarde vrouw moest geëvacueerd worden uit een van de woningen. De andere appartementen boven het restaurant waren niet bewoond. De twee panden werden tijdelijk onbewoonbaar verklaard.