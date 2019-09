De Kringwinkel in het Antwerpse stadscentrum gaat verhuizen naar Wijnegem. In het pand aan de Sint-Jorispoort komt een luxueus boetiekhotel in de plaats. De Kringwinkel is lang op zoek geweest naar een nieuwe locatie in Antwerpen-centrum, maar door de hoge huurprijzen bleek dat een onhaalbare opdracht. Het filiaal in de Otto Veniusstraat, dat in het voorjaar opende en waar enkel kledij en accessoires verkocht worden, blijft behouden. De Kringwinkel heeft vestigingen in Brasschaat, Kapellen en Schoten en daar komt binnenkort dus Wijnegem bij.