Nieuws Woonst in Wommelgem twee keer onder vuur genomen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Wommelgem is een appartementsgebouw de voorbije dagen tot twee keer toe onder vuur genomen door onbekenden. Dat meldt het Antwerpse parket. Donderdag vond de politie er een kogelinslag op het gelijkvloers. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de voordeur van hetzelfde huis beschoten.