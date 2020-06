Met warme dagen in het vooruitzicht zullen veel mensen een frisse duik willen nemen of wat gaan zonnen. Een populaire plaats daarvoor is Emblem Beach. Aan het Netekanaal in Emblem. Maar door het coronavirus zijn er wel wat strengere maatregelen. Zwemmen mag, maar zonnen mag niet. Je moet dus de hele tijd zwemmen en nadien meteen vertrekken.