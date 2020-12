De familie van Kristina en Antonio Stanic uit Essen woont in het door de aardbeving getroffen gebied in Kroatië. Het koppel startte dan ook een hulpactie en die had meteen veel succes. Zo veel succes dat Kristina en Antonio de ingezamelde goederen niet op eigen houtje tot in Kroatië kunnen brengen, ze zoeken dan ook partners die hun daarbij kunnen helpen.