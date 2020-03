Wie op bezoek gaat bij een bejaarde in het rusthuis, kan gevraagd worden om zich te registreren aan de ingang. Het is een nieuwe maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Zo kan er bij een besmetting gecontroleerd worden met wie een bewoner allemaal in contact is gekomen. 80-plussers zijn een risicogroep en dus nemen de woonzorgcentra bijkomende maatregelen.