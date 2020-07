Woonzorgcentrum in Berchem 2 weken in lockdown

Woonzorgcentrum Cleo in Berchem gaat twee weken in lockdown nadat zes bewoners positief hebben getest op Covid-19. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.

Er was een uitbraak van het covid-virus in wzc Cleo in Berchem. Nadat enkele bewoners last hadden van diarree werden coronatests afgenomen. 6 bewoners hebben positief getest. Zij werden afgezonderd van de andere bewoners. Het woonzorgcentrum gaat nu twee weken in quarantaine. Bezoek is tijdens die periode niet toegelaten.

Bron GvA - foto Google Street View