Woonzorgcentrum Rustenborg wil tuin vol lichtjes voor bewoners

Hebt u nog kerstlichtjes op overschot of hebt u een winkel of bedrijf dat de kerstlichtjes dit jaar niet ophangt, Wel breng ze dan naar woonzorgcentrum Rustenborg uit Wijnegem. Want daar doen ze een warme oproep aan iedereen om lichtjes te brengen. Het is een letterlijk en figuurlijk donkere periode voor alle bewoners. En daarom zouden ze graag hun tuin vol met versierlichtjes zien. Zeker nu de eindejaarsperiode eraan komt.