Dat bewoners van woonzorgcentra het zwaar hebben, zo zonder bezoek, dat is bekend. En daar wilden ze in WZC Koala aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne iets aan doen. En dat hebben ze bijzonder groots aangepakt. Drie hoogtewerkers liet de directie komen, zodat familie zonder problemen enkele tientallen meter hoger even kon praten aan het raam met ouders of grootouders. Genieten was het, voor iedereen.