Word jij ambassadeur van Suske en Wiske?

Het Suske en Wiske-Kindermuseum is gedurende een jaar gesloten voor het publiek. Er wordt gewerkt aan een gloednieuwe tentoonstelling. Voor het schooljaar 2018-‘19 zoekt het museum jeugdambassadeurs. Die mogen achter de schermen gaan kijken en denken mee na over hoe het vernieuwde museum er zal uitzien. Ze zien als eerste alle nieuwe decors en denken mee na over de naam van de nieuwe tentoonstelling. Misschien ontmoeten ze zelfs de tekenaars.



Ben je tussen 8 en 12 jaar? Ben je nieuwsgierig? Lees je graag strips en ben je gek op Suske en Wiske? Heb je veel verbeelding en barst je van de creatieve ideeën? Dan word jij misschien wel een jaar lang het gezicht van het Suske en Wiske-kindermuseum. Maak een kort filmpje over jezelf en vertel in één minuut wie je bent, waar je woont en hoe oud je bent. Laat weten welk je lievelingsalbum van Suske en Wiske is en wat je nieuwsgierig maakt. En leg vooral uit waarom jij de geknipte ambassadeur bent. Stuur je filmpje ten laatste op 14 oktober naar suskeenwiske@provincieantwerpen.be.