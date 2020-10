Nieuws Word meter of peter van een stukje Arboretum

Droomt u van uw eigen stukje groen? Dan heb ik goed nieuws voor u, want het arboretum in Kalmthout is op zoek naar maar liefst 10.000 peters en meters voor evenveel vierkante meter groen. Het arboretum breidt uit met een hectare, en om dat te bekostigen is financiële hulp welkom. En dan kan een sympathieke meter of peter altijd helpen.