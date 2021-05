Nieuws Wordt Brasschatenaar The Voice van Vlaanderen?

Wordt een Antwerpenaar The Voice van Vlaanderen? Het zou best kunnen. Want Simon Van Cant uit Brasschaat is één van de vijf finalisten. Simon zit in team Natalia en hij houdt wel van wat rockmuziek. Wij zochten hem deze ochtend op in zijn eigen studio in zijn tuin.