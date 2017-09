Workshops voor wie voor iemand zorgt

Voor het derde jaar op rij organiseert Zorgbedrijf Antwerpen met de steun van district Antwerpen workshops en infosessies voor wie zorgt voor een ouder, partner of buur.

In de infosessies en workshops krijgen mantelzorgers informatie, tips en getuigenissen aangereikt die het hen makkelijker kunnen maken om voor hun partner/ouder/buur én voor zichzelf te zorgen. Net zoals vorig jaar bieden district Antwerpen en Zorgbedrijf Antwerpen op verschillende locaties workshops aan over allerlei thema’s.

Experts komen praten over hoe mantelzorgers hun agenda in balans kunnen houden, over de rol van de huisarts, over sterktes en pijnpunten in het bieden van hulp, over valpreventie en effectief bewegen. Er is psychosociale ondersteuning in kleine groepjes en tijd voor ontspanning met yoga en voetreflexologie.

Meer informatie kan u hier vinden.