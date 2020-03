World Ports Conference in Antwerpen afgelast

De World Ports Conference, een internationale bijeenkomst van maritieme spelers die tussen 17 en 19 maart zou plaatsvinden in Antwerpen, gaat niet door. Dat laten de organisatoren weten. De laatste dagen zouden verschillende sprekers en panelleden hebben aangegeven niet te mogen reizen vanwege het coronavirus.

De International Association of Ports and Harbors (IAPH) spreekt van een moeilijke beslissing, in samenspraak met organisator IHS Markit en Port of Antwerp. 'Door de verspreiding van het coronavirus was het nodig om te annuleren, in het belang van de gezondheid en veiligheid van sprekers, sponsors en medewerkers', schrijft de vereniging woensdag in een mededeling. Dit gaat niet enkel over de risico's die het coronavirus met zich meebrengt, maar ook over hoe comfortabel deelnemers zich voelen over hun deelname aan een conferentie op dit moment', zegt IAPH-president Santiago Garcia Milà. 'De laatste dagen hebben we meer en meer meldingen gekregen van sprekers en pannelleden, die geen niet-essentiële reizen mogen maken van hun organisaties. We verwachten dat deze aantallen enkel nog zullen stijgen in de komende dagen en weken.' Zowat 450 mensen hadden zich ingeschreven voor de conferentie. De organisatoren bekijken of het mogelijk is het evenement te verzetten naar een latere datum dit jaar.