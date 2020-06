Wouter Beke vraagt nieuwe telling van overlijdens in rusthuizen

Hoeveel rusthuisbewoners zijn er echt gestorven door het coronavirus? Exacte cijfers zijn er niet, dus heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan de woonzorgcentra gevraagd om ook de niet corona-gerelateerde overlijdens door te geven, zodat de oversterfte berekend kan worden.

Ondanks de uitgebreide monitoring van de woonzorgcentra is nog altijd niet duidelijk hoeveel bewoners daar nu echt overleden zijn door corona. Dat komt omdat ook mensen die vermoedelijk zijn gestorven aan het virus geregistreerd worden in dezelfde berekening. De enige manier om het aantal overlijdens juist te meten, is door te kijken naar het verschil in het totale aantal sterfgevallen in de afgelopen maanden en dit te vergelijken met het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Dat verschil kan berekend worden via de overlijdensaktes. 'Maar daar willen we niet op wachten', zegt de woordvoerder van Wouter Beke. 'Dus hebben we aan de woonzorgcentra gevraagd om het totale aantal overlijdens door te geven, dus ook degenen die niet gerelateerd zijn aan corona. Die gegevens ontbreken vaak. Zo kunnen we de oversterfte berekenen. Bij het testen van de bewoners en het personeel van rusthuizen blijkt immers dat van degenen die symptomen hadden van corona, maar liefst drie vierde toch negatief testte. Alleen voortgaan op symptomen, zoals bij de vermoedelijke overlijdens, geeft fouten.'

(foto © Belga)