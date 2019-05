Wouter Van Besien "Ik blijf mijn politieke energie in Antwerpen steken"

Antwerps Groen-fractieleider in de gemeenteraad Wouter Van Besien raakte niet herverkozen in het Vlaams Parlement. 'Ik zal er niet meer bij zijn in het parlement', erkent hij Vandaag.

'Dank aan wie voor mij stemde. Ik ben trots op wat ik heb mogen doen. Ik blijf mijn politieke energie in Antwerpen steken. Tegelijk zal ik andere horizonten opzoeken.' Van Besien doet tot slot nog een oproep om 'de solidariteit te koesteren - ook in deze tijden', want 'er is niets mooiers', stelt hij.

(foto © Belga)