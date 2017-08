Wouter van Besien op de bres voor behoud bomen Charlottalei

Een uitstel van de bomenkap aan de Charlottalei klinkt alsmaar luider. Nu pleit ook Groen-kopstuk Wouter Van Besien daarvoor, om een foute beslissing uit te sluiten. Morgen zouden de bomen normaal gezien gekapt worden.

Het buurtcomité verzet zich al maanden tegen het verdwijnen van de statige kastanjebomen op de Charlottalei. De straat wordt volledig heraangelegd. Een deel van de bomen is ziek, en daarom is beslist ze meteen te verwijderen. Het district Antwerpen heeft de kap aanbevolen. Volgens de buurt zouden kan een aanpassing van de plannen veel bomen redden. Ook Wouter Van Besien vraagt nu of alle opties grondig bekeken zijn, en ijvert voor een uitstel. De CD&V betreurt dat het advies van schepen Caroline Bastiaens niet is gevolgd. Als de plannen voor de heraanleg worden aangepast, kunnen er meer bomen behouden blijven.