'Wuhan-style lockdown' komt dichterbij door 'wangedrag'

Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt dat een 'Wuhan-style lockdown' dichterbij komt door het 'wangedrag' van sommigen.

Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van een verminderde naleving van de coronabeperkingen. In een post op Facebook is Van Ranst bijzonder duidelijk. 'Er zijn dus individuen die door hun wangedrag ervoor gaan zorgen dat een Wuhan-style lockdown dichterbij komt! En dan mag je niet meer buiten om te sporten of te werken.' 'Iedereen moet begrijpen hoe fragiel de situatie momenteel is, en hoe dicht we staan bij een verstrenging van de huidige maatregelen indien het aantal ziekenhuisopnames terug de hoogte ingaat', aldus nog Van Ranst.

Steven Van Gucht, viroloog en interfederaal coronawoordvoerder, waarschuwt ook voor een te lakse houding tegenover het coronavirus. 'Ik denk dat we moeten opletten. Het is normaal dat mensen de maatregelen moe worden. Maar we moeten er ons van bewust zijn dat het virus nog circuleert. Als we nu lakser worden, zien we het effect binnen twee weken'.

Volgens Van Gucht bevestigen de laatste cijfers 'de bemoedigende trend' van de voorbije dagen. Zo stabiliseert het aantal ziekenhuisopnames en is er ook een lichte daling van het aantal mensen op intensieve zorgen. Maar net als andere experts waarschuwt Van Gucht voor een verslapping in het naleven van de coronamaatregelen. 'Dit virus is nog steeds in omloop', zei Van Gucht. Als we nu 'te los omspringen' met de coronabeperkingen dan betalen we daar binnen twee weken mogelijk de prijs voor.

Ook vaccinoloog Pierre Van Damme waarschuwde hiervoor al in het ATV-nieuws (bekijk de video hieronder)

Ook Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem erkent ook dat 'de zenuwen gespannen staan'. 'Er bereiken ons ook berichten dat het er wat losser aan toe gaat. Heel veel mensen passen de maatregelen correct toe, sommigen niet. Maar de politie is er om toe te zien op de naleving ervan en grijpt ook in waar nodig'. De Crem wil op dat vlak ook 'niet in een polemiek treden' met Antwerps burgemeester Bart De Wever. Die laatste kreeg zaterdag kritiek omwille van een advertentie op sociale media waarin hij stelde dat hij als burgemeester het uitrusten op een bankje niet zou handhaven. De Crem voegde er wel aan toe dat alle burgemeesters weten wat er in het betrokken ministerieel besluit staat en dat de regels volgens hem duidelijk zijn.

De CD&V-minister blikte ook vooruit naar de Nationale Veiligheidsraad van komende woensdag. Dan zullen de huidige coronamaatregelen geëvalueerd worden en zal er wellicht ook duidelijkheid komen over de zomerfestivals, de heropening (of verlengde sluiting) van de scholen, de reisadviezen voor de zomer, de regels voor tuincentra,... De Crem wil nog niet vooruitlopen op de mogelijke uitkomst van de vergadering van woensdag, maar liet wel al verstaan dat er wellicht beslist zal worden om de grote zomerfestivals af te gelasten.