Würst opent nieuwe vestiging in Antwerpen tijdens lockdown

De restaurantbranche blijft niet bij de pakken zitten. Bij Würst was de redenering van het team simpel. Als onze klanten niet meer tot bij ons mogen komen, dan zorgen wij wel dat de Haute Dogs tot bij hen geraken. “De situatie dwingt ons tot creativiteit” zegt mede-eigenaar Diedrik Tas, “we hebben in 3 weken meer geïnnoveerd dan in het ganse jaar ervoor”, zegt hij.

De ‘crisis’ zorgt bij Würst voor 3 nieuwigheden: een nieuwe vestiging in Antwerpen, een doe-het-zelf thuisbox gericht op koken met de kinderen en een samenwerking met 4 AD Delhaizes in het Leuvense.

Nieuwe vestiging Antwerpen opent in het Felix Pakhuis

De Haute Dogs van Würst, indertijd het geesteskind van Jeroen Meus, komen terug naar Antwerpen in samenwerking met de eigenaars van het Felix Pakhuis.

De Antwerpenaar kan via Deliveroo, Uber Eats en takeaway.com elke avond zijn favoriete Haute Dog weer bestellen, maar ook afhalen tussen 17u en 20u bij Felix Pakhuis aan de Godefriduskaai 30, schuin tegenover het MAS.

De vestiging in Antwerpen van Würst van Jeroen Meus ging failliet in oktober 2018