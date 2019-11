Wuustwezel, Essen of Kalmthout leggen vuurwerk aan banden

Wie in Wuustwezel, Essen of Kalmthout woont en van vuurwerk houdt, zal het dit jaar wat stiller moeten aanpakken. Want de drie gemeenten willen dat er enkel nog geluidsarm vuurwerk wordt afgestoken.

Niet langer knallen dus, maar wel speciaal vuurwerk dat geen of amper geluid maakt. De drie grensgemeenten gaan dat in het politiereglement opnemen. Bovendien zal het enkel mogen op Nieuwjaarsnacht, tussen middernacht en half 1. Dat stille vuurwerk moet er voor zorgen dat paarden en huisdieren in de buurt minder schrikken of uitbreken.

(foto Pixabay)