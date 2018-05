Wuustwezel laat drone begraafplaatsen digitaal in kaart brengen

In Wuustwezel, zal vanaf morgen een drone boven de verschillende begraafplaatsen vliegen. De gemeente 'digitaliseert' alle graven, wat tot een aanzienlijke tijdsbesparing van de ambtenaren moet leiden, zo klinkt het bij het bestuur.

Als het weer het toelaat zal woensdag, vrijdag en volgende week zaterdag in Wuustwezel boven vijf grote begraafplaatsen in Wuustwezel-centrum en de deelgemeenten Loenhout en Gooreind een drone te zien zijn. Die zal alle graven en vrije plaatsen gedetailleerd fotograferen. De opdracht kost volgens de gemeente zo'n 4.000 euro, maar moet heel wat verplaatsingen, tijd en dus kosten besparen. 'Momenteel gaan we gemiddeld om de twee weken toch een aantal uur ter plaatse om gegevens over de graven te zoeken en te noteren. Nu zullen we vanop ons bureau kunnen inzoomen op de graven om de juiste gegevens te hebben', zegt Danny Vermeiren, diensthoofd burgerzaken.

Er zal onder meer gekeken worden naar de vrije graven, wanneer concessies verlopen, enzovoort. Alle gegevens zullen worden gekoppeld aan een bestaand, digitaal geografisch informatiesysteem dat de gemeente gebruikt. In een brief aan omwonenden wordt benadrukt dat de gegevens die de drone verzamelt alleen zullen worden gebruikt voor het grafbeheer en dat geen personen herkenbaar in beeld zullen worden gebracht. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn er al een aantal gemeenten die deze techniek toepassen, vooral om de identiteit van de overledene te koppelen aan een grafplaats.