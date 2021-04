Nieuws Wuustwezelnaar moet Wout Van Aert aan winst helpen in de Ronde

Een van de renners die zondag aan de start staat in Antwerpen is Nathan Van Hooydonck. De Wuustwezelnaar heeft maar één doel, en dat is z'n kopman Wout Van Aert zo lang mogelijk bijstaan in de finale van de koers. In Gent-Wevelgem deed Van Hooydonck dat perfect. De 25-jarige renner toonde zich er aan het grote publiek en liet zien dat ie best wat in z'n mars heeft.