Wuustwezelnaar Ruben Gommers Belgisch Kampioen bmx

De nieuwe Belgische kampioen in het bmx komt uit Wuustwezel. Hij heet Ruben Gommers.

Het BK bmx vond gisteren plaats in Dessel op het vernieuwde Joël Smets-parcours. En dat parcours leek Ruben Gommers dus goed te liggen. Want hij nam meteen de leiding en gaf die niet meer af. Topfavoriet en thuisrijder Mathijs Verhoeven raakte niet meer over Gommers en strandde op de tweede plaats. Met de driekleur van Ruben Gommers heeft Wuustwezel er dus alweer een Belgische kampioen bij.

Foto: ©Belga Image