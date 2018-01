Wuustwezelse pakt fraaie schaatszege

Jelena Peeters heeft tijdens wedstrijden in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell de 1.000 meter gewonnen in 1:19.89. Peeters heeft in Inzell een langdurig olympisch trainingskamp belegd. Volgende week komt de rijdster uit Wuustwezel uit bij de wereldbekerwedstrijden in Erfurt. Een week geleden bracht ze de nationale records op 40.60 en 1;18.42. Tijdens de Winterspelen zal Peeters op de 1.500 meter starten.

Op de 500 meter eindigde Peeters als zevende in 40.82. Winnares in die wedstrijd werd de Nederlandse Antoinette de Jong in 39.16.

Foto Belga