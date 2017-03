Xenia nog steeds vermist (nieuwe foto)

Politie en parket vragen om uit te kijken naar Xenia Verhoeven, een meisje van 18 jaar uit Ranst. De jonge vrouw verliet deze voormiddag, rond half 10, het centrum waar ze verbleef aan de Andreas Vesaliuslaan in Zoersel. Sindsdien werd van haar niets meer vernomen.

Xenia is bijna 18 jaar maar ziet er jonger uit. Ze is tenger en klein van gestalte, ongeveer 1m50. Ze heeft zwart krullend haar tot halfweg op de rug en bruine ogen.

Ze draagt een zwarte lederen jas, een zwarte jeansbroek en rode schoenen. Ze had ook een opvallende knalgele rugzak bij.

Hebt u Xenia nog gezien of weet u waar ze is, gelieve dan contact op te nemen met de speurders. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via Child Focus op het nummer 116 000. Mailen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu