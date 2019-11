Antwerps gemeenteraadslid Yasmine Kherbache stopt met politiek en wordt rechter bij het Grondwettelijk hof. Kherbache is met een tweederde meerderheid door het parlement voorgedragen om partijgenoot Erik Derycke op te volgen.

Als ze de eed aflegt bij de koning komt er zo ook een einde aan haar politieke loopbaan. Niet dat het vereist is, maar Kherbache doet ook afstand van de Algerijnse nationaliteit. De sp.a-politica is juriste van opleiding, en noemt de nieuwe functie als rechter hét summum. Bij het Grondwettelijk Hof zal ze er onder andere over waken dat de wetten niet in strijd zijn met de grondwet. Tatiana Scheck zal haar zitje in de gemeenteraad overnemen.