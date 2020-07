Yelo nieuwe hoofdsponsor Beerschot

Beerschot heeft een nieuwe hoofdsponsor en speelt met ‘Yelo’ vooraan op het wedstrijdshirt. Enkele weken na de aankondiging van een nieuwe Vlaamse investeerder, nu een internationale sponsor. ‘Zowel bestuurlijk als commercieel koppelt Beerschot Vlaamse partners aan een internationale inbreng. Dat maakt onze club sterk en ambitieus.’ Voor een trotse voorzitter en co-eigenaar Francis Vrancken is dit opnieuw een belangrijke stap in de uitbouw van de club.



De nieuwe hoofdsponsor van Beerschot heet Yelo, een revolutionaire app die in september gelanceerd wordt.



Francis Vrancken: ‘Yelo is een grote sponsor. Deze financiële impuls geeft ons extra middelen voor de uitbouw van de club op korte termijn. Het bevestigt dat Beerschot weer een aantrekkelijk product is, niet alleen in en voor België. Het is ongelooflijk dat we in tijden van sportieve onzekerheid en financiële crisis, een nieuwe hoofdsponsor hebben kunnen aantrekken.’

(bericht en foto : © Beerschot)