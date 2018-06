Er is zowaar een dolfijn aangespoeld aan Fort 4 in Mortsel. En dat is niet de eerste keer. Zo'n 15 miljoen jaar geleden zwom er daar al eentje rond. En in 1862 werd de schedel van het dier terug-gevonden bij de bouw van fort 4. Die schedel verhuisde naar het Museum voor Natuur-wetenschappen in Brussel. Maar het GTI van Mortsel maakte er een 3D-afdruk van en die afdruk is vanaf vandaag te bezichtigen in het bezoekerscentrum van Fort 4.