Nieuws Yoga station genoodzaakt uit te breiden

Je zaak uitbreiden in tijden van corona is niet voor iedereen weggelegd, maar voor Yoga Station is het eerder uit noodzaak. Het voorbije weekend openden zij een tweede studio in de shoppinggalerij van het station Antwerpen-Centraal.