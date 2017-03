Na 13 jaar is Antwerp er in geslaagd om de promotie naar eerste klasse af te dwingen. Antwerp kwam in de terugwedstrijd van de play-offs voor de promotie niet meer in de problemen. Het won met 1-2 bij Roeselare. Limbombe en Dierckx knallen Antwerp naar eerste klasse. Eindstand: Roeselare 1 - 2 Antwerp Drie minuten extra tijd. 87’ Wissel bij Antwerp. Hairemans gaat eruit voor N'Diaye. 84' Wissel bij Roeselare. Cornet komt in de plaats van Lépicier. 79’ Geel voor Limbombe. 78’ Limbombe scoort voor Antwerp. 77’ Dierckx gaat eruit voor Limbombe. 76’ Kehli met een voorzet, Debaty plukt. 73’ De vrije trap van Hairemans bereikt Owusu, die kopt, maar Biebauw komt de bal plukken. 73’ Geel voor Seoudi, die zwaar doorgaat op Dom. 67’ Geel voor Debaty voor tijdswinst. 67’ Tien minuten met veel middenveldspel, maar Antwerp komt niet in de problemen. 58’ Geel voor Kis na protest. 57’ Brouwers verlaat het veld voor Jakolis. 54’ Dequevy gaat naar de kant voor Buyl. 46’ Ibou blijft in de kleedkamer, Stevance komt hem vervangen. 35’ Doelpunt Schmisser - Roeselare 30’ Doelpunt Dierckx – Royal Antwerp FC Bron: @official_rafc