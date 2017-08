Youssef Challouki geselecteerd voor Belgische thaiboksteam

Berchemnaar Youssef Challouki is geselecteerd voor het nationale Belgische thaiboks-team. Hij mag ons land mee gaan vertegenwoordigen op het WK Thaiboksen.



Challouki is 22 jaar oud en groeide intussen uit tot de nummer 1 in zijn sport. Hij combineert thaiboksen met zijn studies communicatiewetenschappen. Challouiki heeft als enige thaibokser een erkend topsport-statuut, het onderstreept het talent van de Berchemnaar. Hij heeft bijna al zijn kampen, in de A-klasse tot 70 kilo, gewonnen. Zijn bijnaam is dan ook de Pirana. En nu mag hij dus de Belgische eer gaan verdedigen op het wereldkampioenschap.

