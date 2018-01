De Arenahal in Deurne was gisteravond nog eens het walhalla van de bokssport. Een pak interessante kampen op het programma, met onder meer Meriton Mr TNT Karaxha. Maar het was toch vooral uitkijken naar de Europese titelkamp tussen Yves Ngabu en Geoffrey Batello. Het was de eerste keer dat ooit dat twee Belgen het tegen elkaar opnamen voor een Europese titel.