Zaak-Coolsaet: 'Verschrikkelijke beschuldigingen'

Op het einde van een marathonzitting van 13,5 uur zijn het vermeende slachtoffer en uroloog Bo Coolsaet nog zelf aan het woord gekomen. Het slachtoffer verklaarde dat er geen discussie over bestaat dat ze door Coolsaet verkracht werd. De uroloog vertelde hoe verschrikkelijk hij die beschuldigingen vond na een carrière van vijftig jaar. 'Ik hoor veel pijn, maar onze pijn is zeker niet minder.'

Het slachtoffer kreeg als eerste het woord. 'Ik heb veel over mij heen gekregen vandaag. Het is zeer kwetsend om telkens die leugens te moeten aanhoren en het is niet makkelijk om recht te blijven staan tegenover iemand die zo hoog aangeschreven staat en zoveel macht en middelen heeft. Het is ook moeilijk om te zien hoe de pijn die Bo Coolsaet mij heeft aangedaan nu ook verder verspreid is naar mijn gezin en familie.' De vrouw wilde benadrukken dat ze alleen maar klacht had ingediend in het kader van haar eigen verwerkingsproces en omdat ze erkenning wilde. 'Bo Coolsaet heeft me verkracht, daar is geen discussie over mogelijk. Dit is voor mij de enige manier om verder te kunnen gaan. Ik heb een vriend, ik heb een zoontje en ik wil alleen maar gelukkig zijn met hen en genieten van het leven.'

Teleurgesteld in Openbaar Ministerie

Het slachtoffer is ook teleurgesteld in de houding van het Openbaar Ministerie, die als vertegenwoordiger van de maatschappij opnieuw de vrijspraak vorderde. 'Misschien ben ik naïef, maar ik dacht dat mensen die slechte dingen doen daar niet zomaar mee konden wegkomen. Kijk naar het dossier. Ik heb altijd de waarheid verteld, ik ben altijd consequent gebleven. Er wordt gezegd dat ik toen nog een jong meisje was en dat ik wat ik toen voelde misschien verkeerd geïnterpreteerd heb. Maar ik ben nu 30 jaar en ik weet nu heel goed dat hij me telkens tot een orgasme heeft gebracht.' Ook haar ouders, broer en vriend kwamen aan het woord. Haar ouders vertelden hoe opgelucht ze aanvankelijk waren toen ze van Coolsaet vernamen dat hij hun dochter kon helpen met haar fysieke problemen. Hij had hen echter nooit uitgelegd wat zijn behandeling precies inhield. 'Hij heeft onze dochter meermaals zwaar misbruikt en haar leven verwoest.'

"Ik aanvaard dergelijke verwijten niet"

Het was al na 22 uur toen Bo Coolsaet zijn zegje mocht doen. De uroloog stelde in zijn laatste woord dat de verwijten van haar familie pijn deden. 'Ik heb 70.000 patiënten in eer en geweten behandeld. De Orde en de Vlaamse Gemeenschap heeft me geprezen. Ik aanvaard dergelijke verwijten niet', zei hij. 'Ik hoor veel pijn bij de familie, maar onze pijn is zeker niet minder. Na vijftig jaar al mijn kennis en kunde aan mijn 70.000 patiënten te hebben gegeven is het verschrikkelijk om met dergelijke beschuldigingen geconfronteerd te worden. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie, mijn vrienden en mijn patiënten, die zich beledigd en ook pijn voelen door wat mij wordt aangedaan.' Het hof nam de zaak in beraad en doet op 2 december uitspraak.