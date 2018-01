Zaak geweld tegen politie uitgesteld : Videobeelden tonen aan dat beklaagde niet betrokken was

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de zaak over geweld tegen de politie in Borgerhout uitgesteld naar 6 februari. Na bijkomend onderzoek van de camerabeelden is immers gebleken dat één van de beklaagden niet betrokken was bij het incident, maar wél de broer van een medebeklaagde.

De politie werd op 10 september naar de Zendelingenstraat in Borgerhout geroepen, omdat Karim A. dronken was en zich agressief gedroeg. Toen een ploeg ter plaatse kwam, keerde Karim A. zich tegen één van de inspecteurs, die een klap in het gezicht kreeg. De tweede inspecteur werd door een andere man op de grond geduwd. Karim A. kon zich losrukken en vluchtte de woning van een vriend binnen, waar hij door een Snelle Respons Team gearresteerd werd.

De grote politie-aanwezigheid had intussen veel toeschouwers gelokt, die leuzen tegen de politie riepen en met eieren gooiden. Karim A. werd samen met Zakaria B. en Ali B. gedagvaard voor weerspannigheid. De advocaat van Zakaria B. had op de vorige zitting aangevoerd dat niet zijn cliënt, maar een broer van Karim A. de agent geduwd had. Na bijkomend nazicht van de camerabeelden blijkt het inderdaad om de broer van Karim A. te gaan, die intussen gedagvaard werd. Op 6 februari gaat het proces voorrt en worden wellicht ook de camerabeelden van het incident getoond.